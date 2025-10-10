Juez ratifica cárcel para Óscar Gómez, señalado de empujar desde un noveno piso a su novia en Bogotá

Un juez penal ratificó, durante la mañana de este viernes 10 de octubre, la medida de aseguramiento en cárcel contra Óscar Santiago Gómez Leal, señalado feminicida de la joven periodista, Laura Camila Blanco.

Este hombre, el 21 de agosto fue capturado e imputado por feminicidio agravado, luego de que la Fiscalía revelara que fue el presunto responsable de agredir a su compañera sentimental y lanzarla desde el piso nueve de un edificio residencial en el barrio José Joaquín Vargas o JJ Vargas de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá.

Su defensa apeló la decisión, pero hoy un juez rechazó sus argumentos y ratificó la decisión de que debe permanecer en prisión.

Lo que pasó el 27 de julio: A Laura Camila la lanzaron por la ventana

“El 27 de julio de 2025 en una vivienda (...) Oscar Santiago procedió a cometer contra la víctima maniobras de asfixia por sofocación y por estrangulamiento. Y cuando Laura Camila, se encontraba en estado agónico, procedió, obviamente con la voluntad y conocimiento de cometer un feminicidio, a arrojarla por una ventana que se ubica en un noveno piso, aterrizando la víctima en el primero y causándose así la muerte”.

