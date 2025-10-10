Hospital Santa Sofía anunció la suspensión de servicios de cirugía cardiovascular a la Nueva EPS

Manizales

El hospital Santa Sofía anunció la suspensión del servicio de cirugía cardiovascular a la Nueva Eps, por la falta de pago a deudas que superan los $12.000 millones y que hacen insostenible la prestación del servicio de salud

A partir de este momento los usuarios afiliados a esta entidad que requieran cirugías cardíacas en todas sus modalidades deberán ser trasladados a otras instituciones hospitalarias, pues ante el incremento de la cartera, este Hospital está perdiendo su punto de equilibrio financiero. En ese orden de ideas, el gerente Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez y el comité de gerencia decidieron dejar de prestar el servicio a la mencionada EPS.

La cirugía cardíaca o cardiovascular incluye procedimientos como cirugía de corazón abierto, cirugía mínimamente invasiva y procedimientos

“Pero es triste saber que cuando uno es aliado, a los aliados se tratan bien y una de las cosas que estamos pidiendo nosotros a las nueve peses que mínimo nos paguen oportunamente”, dijo Piedrahita.

Esta decisión se suma al anuncio informado por el gerente del Hospital Santa Sofía sobre el cierre de atención en las áreas de imágenes diagnósticas y laboratorio clínico; cabe aclarar que los cierres son exclusivamente para los usuarios de la Nueva EPS