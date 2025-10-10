Entre las causas que pueden derivar en intento de suicidio encuentran el desempleo, desamor y violencia

A propósito del número de casos que reveló el Instituto Nacional de Salud, en Colombia durante este año se han registrado más de 28 mil intentos de suicidio, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas en salud mental.

Las causas que pueden incidir en esta decisión pueden ser diferentes de acuerdo a los contextos sociales y económicos. Entre las principales causas que pueden explicar los intentos de suicidio son:

Violencia intrafamiliar: entre esos maltrato y abuso.

Temas económicos: como el no tener empleo, tener deudas, el mal manejo financiero.

Desamor.

Trastornos de salud mental.

Ley de salud mental en Colombia

Colombia tiene una ley de salud mental, la cual da respuesta a las urgencias actuales del país en esta materia. Lo que pretende esta ley es garantizar que cualquier persona, sin importar su edad, género, lugar de origen o situación, pueda recibir atención digna, oportuna y sin barreras.

“Esta ley permite establecer la salud mental como un derecho, por esto la dirección de salud mental del Ministerio de Salud tendrá recursos específicos, y se tendrá en cuenta para el presupuesto del 2026”, agregó la Representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez.

Enfoque territorial de esta ley

Otro de los puntos que contiene esta ley, es la creación de redes mixtas de salud mental, estas diseñadas entre el Ministerio de Salud, las secretarías departamentales y municipales, las IPS y la comunidad. Estas redes tienen como objetivo adaptar la atención a las realidades y determinantes sociales de cada territorio.

“Son transformaciones reales que garantizan atención oportuna y diferencial. No podemos estandarizar la atención, porque cada persona y territorio es único”, dijo la representante.

El Ministerio de Salud tiene un año para consolidar estas redes, pero ya inició el proceso el pasado 24 de septiembre, y el 28 de octubre presentará el primer avance en cinco regiones del país.