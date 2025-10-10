Dany F, Dj referente de la escena local de Medellin y organizador de RITVALES 2025

Uno de los nombres que más expectativa genera en la cuota colombiana de Ritvales 2025 es el de Daniel, conocido en la escena electrónica como Dany F*. Nacido en Medellín en 1993, este productor comenzó su historia musical desde la adolescencia, cuando a los 14 años empezó a crear sus primeros tracks. Su estilo se caracteriza por una fusión muy personal entre los ritmos tropicales y la electrónica de vanguardia, una mezcla que lo llevó rápidamente a llamar la atención de sellos y curadores internacionales.

En 2012 lanzó su primer track oficial y, apenas tres años más tarde, publicó “Wouhau”, su primer vinilo de 12 pulgadas bajo el sello Cómeme, liderado por el reconocido productor Matías Aguayo. Ese trabajo fue su pasaporte para escenarios de alto calibre como la primera edición del Sónar Bogotá, el Boiler Room Colombia y festivales como Breakfest, consolidándolo como uno de los pioneros del “tropitech” colombiano. Su filosofía musical también tiene un componente comunitario: Daniel es conocido por liberar gran parte de sus producciones en SoundCloud y Bandcamp, permitiendo que su sonido se expanda de manera orgánica por el mundo.

En Ritvales 2025, Daniel llega como uno de los actos más auténticos y representativos del sonido electrónico hecho en casa. Su presentación promete ser un viaje cargado de mucho baile, ideal para quienes buscan en el festival no solo grandes nombres internacionales, sino también identidad y raíz. En medio de un cartel lleno de gigantes del techno y el house, su show será el momento perfecto para reconectar con el ADN musical colombiano en clave electrónica.