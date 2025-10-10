‘Cumbre de Oposición’ del uribismo y Cambio Radical se posterga por discusión clave en el Congreso

Congreso

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático informaron que el encuentro la anunciada ‘Cumbre de la Oposición’, previsto para el próximo miércoles 15 de octubre, fue aplazado debido a que ese mismo día se discutiría en plenarias de Senado y Cámara el proyecto de Presupuesto General 2026.

“La decisión se adopta debido a que el miércoles 15 de octubre, fecha inicialmente programada para la realización de la cumbre, el Congreso de la República adelantará el debate y votación del Presupuesto General de la Nación para 2026,

una discusión de la mayor relevancia para el futuro económico y social del país”, afirmaron en un comunicado conjunto.

A propósito de esta discusión en el Congreso, recordaron que “según los análisis de las bancadas de oposición se encuentra desfinanciado y lleno de inconsistencias y define las prioridades del

Gobierno Nacional para el próximo año, el cual es electoral”. Por ello consideran “indispensable que nuestros congresistas participen activamente en el debate, ejerciendo su labor de control político, defensa de los recursos públicos y vigilancia del gasto nacional”.

Frente a la realización de Cumbre Parlamentaria, indicaron que “se reprogramará para una nueva fecha, que será anunciada oficialmente en los próximos días”. Y aclararon que “mantendremos la agenda prevista, los invitados confirmados y el mismo espíritu de diálogo, análisis y unidad que caracteriza este espacio”.