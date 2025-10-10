CRC aclara que solicitud a medios de TV es “voluntaria y no investigativa” // CRC Colombia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones explicó el alcance de la carta enviada a los medios de comunicación solicitando información sobre el proceso editorial de los noticieros y contenidos periodísticos, y señalan que se trata de una “invitación voluntaria” a compartir dichos datos para contribuir a las buenas prácticas y protección de los usuarios.

A pesar de que la carta habla sobre la adopción de medidas en caso con la solicitud, la comisión asegura que está dispuesta aclarar el alcance de la solicitud, pues indica que no se trata de una investigación y control, sino un acto de su plena competencia de regulación.

“Normalmente, lo que hacemos las autoridades administrativas es plantear una regla general en el ejercicio de esas competencias, porque efectivamente puede haber consecuencias, pero las consecuencias no siempre son sanciones, las consecuencias pueden ser reiteración de información”, explicó la comisionada, Lina Duque.

También aseguran que aquellos medios televisivos que entreguen voluntariamente la información requerida, la comisión guardará absoluta reserva respecto a esos contenidos.

La carta, según dicen, no está relacionada con el reciente fallo emitido por el Consejo de Estado, que pide limitar las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, respecto a la decisión del alto tribunal, en las próximas horas emitirán una circular para cumplir con los lineamientos ordenados por el Consejo de Estado.