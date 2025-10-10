Consejo de Estado ratifica que Armando Benedetti no era apto para ser embajador ante la FAO en Roma

JUSTICIA

El Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad del nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como embajador ante la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

La decisión del tribunal de anular el nombramiento se basó en dos motivos principales, la falta de posgrado y la falta del dominio de un idioma diferente al español.

En concreto Benedetti no acreditó suficientemente un título de posgrado en ninguna modalidad. Si bien la defensa argumentó equivalencias en términos de experiencia profesional el tribunal no encontró documentación acreditada para los 20 años y 10 meses de experiencia profesional reclamados, lo que impidió la aplicación de dichas equivalencias.

Ahora, en cuanto a los idiomas, Benedetti no certificó el dominio de una segunda lengua, como lo exige el Artículo 1 de la Resolución 1580 de 2015.

“Esta Sección confirmará la sentencia apelada, pues se demostró que el demandado no podía ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario, en tanto no certificó que hablaba y escribía, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el conocimiento del idioma oficial del país de destino, esto es, el italiano”, indicó el Consejo de Estado.

El tribunal aclaró que simplemente saber español (un idioma oficial de la ONU) no es insuficiente; se requiere un idioma adicional.