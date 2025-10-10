Avanzan las firmas y votaciones para destituir del cargo a la presidenta de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno de Lima, el 13 de agosto de 2025. (Foto de ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images) / ERNESTO BENAVIDES

Hasta tres peticiones hicieron diferentes partidos en contra de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con el fin de destituirla del cargo.

Algunos de ellos hacen parte del grupo de fuerzas conservadoras que han mantenido a la mandataria en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

A la primera acción vacancia anunciada por el ultraconservador Renovación Popular, que lidera el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, se sumaron sendas mociones similares del partido derechista Podemos Perú, del también precandidato presidencial José Luna; y de la Bancada Socialista, que agrupa a varios parlamentarios de izquierda.

Las tres peticiones plantean declarar la incapacidad moral de la mandataria para combatir la creciente inseguridad a manos del crimen organizado, cuando restan apenas seis meses para la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, donde se elegirá al sucesor o sucesora de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica con un 3 % de aprobación, según varias encuestas.

Al menos 33 firmas de parlamentarios

El documento de la destitución presidencial debe reunir al menos 33 firmas de parlamentarios para que la solicitud entre en el debate y para que salga adelante son necesarios 87 votos a favor de los 130 congresistas. Estos anuncios de activar el proceso de destitución de la jefa de Estado llegan horas después del ataque armado contra el grupo musical Agua Marina en Chorrillos, Perú.

“¡Vacancia ya! Perú denuncia que el Gobierno ha claudicado ante los sicarios y extorsionadores. Exigimos la vacancia presidencial. Mientras el pueblo sangra, el Ejecutivo se esconde. ¡Basta de cobardía, que se vayan todos!”, expresó el partido Podemos Perú en sus redes sociales.

Hasta el momento el oficio cuenta con 23 firmas y fue difundido por el congresista Guido Bellido pidiendo la declaración de permanente incapacidad moral de la presidenta de la República de Perú.