Tunja

Chíquiza corre por el deporte y el turismo con el primer Running San Pedro de Iguaque

El 27 de octubre, estudiantes, docentes y deportistas recorrerán los paisajes de Chíquiza en una carrera que une el deporte, la naturaleza y la identidad boyacense.

¿Le gusta correr? Estas son las 7 carreras de ‘running’ más destacadas del país, una es en julio. Foto de Canva

Felipe Carreño

Caracol Radio

El municipio de Chíquiza se prepara para vivir una jornada deportiva y turística con la primera edición del Running Chíquiza San Pedro de Iguaque, que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre. La actividad, organizada por la Institución Educativa Técnica El Cerro, busca promover el deporte, el turismo y los espacios de convivencia entre la comunidad. «...La idea es que participen estudiantes de décimo y once, empleados públicos, docentes y la comunidad educativa en general, para promover el sano espacio, el deporte y el turismo de nuestra bella región...», explicó Joani Duarte, docente y coordinador del evento.

La competencia contará con tres categorías: escolar, única y máster (mayores de 39 años), con recorridos que van desde los 8 hasta los 15 kilómetros. La inscripción tiene un costo de 80 mil pesos e incluye camiseta, refrigerio y chip de cronometraje. «...Tenemos plazo hasta el 25 de octubre para inscribirse y recibir la camiseta. Invitamos a toda la comunidad a conocer nuestro municipio, que además de ser agrícola, tiene una gran gastronomía y paisajes hermosos...», agregó Duarte, quien destacó que se gestionan rifas y actividades adicionales para incentivar la participación y el turismo local.

Caracol Radio
