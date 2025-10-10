Cayó ‘el Gordo’ en el barrio Los Calamares de Cartagena con un revólver calibre 38

Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un revólver Smith & Wesson, calibre 38, con tres cartuchos para el mismo, al sur de la ciudad.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y los diferentes controles que se vienen realizando en la etapa 2 del barrio Los Calamares, permitió capturar a ‘el Gordo’, de 37 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, con tres cartuchos para el mismo.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.