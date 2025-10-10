Cartagena cuenta con 500 nuevos propietarios por gestión de Corvivienda y Supernotariado

El Pozón, Nuevo Paraíso y San José de los Campanos, tres barrios que pertenecen a las comunas 6 y 13 de la capital de Bolívar, se convirtieron en el escenario elegido para la más reciente entrega de títulos de propiedad.

Allí, la Superintendencia de Notariado y Registro, en articulación con el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (Corvivienda), la Alcaldía Mayor y el Concejo Distrital de la ‘Ciudad Amurallada’, hizo posible la entrega de 500 títulos a igual número de familias. Ellas, hoy, son las felices propietarias de los predios que durante años habitaron desde la ilegalidad.

En esta ocasión, los beneficiados fueron 336 mujeres cabeza de familia y 164 hombres jefe de hogar, residentes en estos sectores del ‘Corralito de Piedra’.

Para los más vulnerables

El Pozón está localizado en la comuna 6, es decir, en el suroriente de Cartagena, una de las zonas con mayor vulnerabilidad social. Es un asentamiento de origen informal, inicialmente organizado por campesinos desplazados.

En el caso de Nuevo Paraíso, se trata de un sector que enfrenta una situación social compleja, caracterizada por la desigualdad, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la violencia. Este lugar, invadido en 1982, se conoce por estar situado a la orilla de la ciénaga de La Virgen y del caño Calicanto, donde desembocan las aguas servidas de la mayor parte de la ciudad.

Entre tanto, San José de los Campanos comenzó siendo un caserío en las parcelas de la Arquidiócesis de Cartagena, en el sur del distrito turístico. Es considerado como una de las mayores evidencias del crecimiento urbano de la capital bolivarense.

Está constituido por una serie de casas que, años atrás, se perdían entre el monte y el barro. Sus habitantes, quienes salían y entraban del barrio chapaleando, decían: “San José de los Campanos: En invierno qué bacano y en verano qué pantano”.

Desde 2017, en Bolívar, han sido saneados 3.688 predios. A ellos se suman los 2.837 formalizados en favor de los cartageneros. Para la SNR, cada una de estas cifras representa un barrio fortalecido, una comunidad transformada y un hogar con más oportunidades.