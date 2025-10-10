Así funciona ChatCheck, el autoexamen de Keralty para escuchar su salud mental: es fácil de usar

Colombia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con trastornos de salud mental y la pandemia elevó los casos un 26% y 28%, respectivamente, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes, por lo que existe un aumento global de los síntomas relacionados con estos trastornos.

Por ese motivo, desde el Grupo Keralty, junto a su red de clínicas de salud mental: Eirén y Campo Abierto, así como Colsanitas y Versania, presentan ChatCheck, un autoexamen voluntario, privado y no clínico que invita a cada persona a revisar el tono emocional de sus conversaciones en su app de mensajería con sus personas más cercanas, como una iniciativa que promueve el acceso y cuidado oportuno en términos de salud mental, con rutas claras de orientación.

Este lanzamiento se hace en el marco del Día de la Salud Mental y lo que busca es que las personas puedan tomar pequeñas acciones de autocuidado o, si lo necesitan, buscar ayuda profesional.

¿Qué es ChatCheck?

El lenguaje cotidiano puede revelar señales tempranas de carga emocional en las personas, por lo que ChatCheck es una guía práctica para tomar consciencia emocional a partir del lenguaje que se usa con las personas de confianza; pues, llevar esta conversación al terreno cotidiano, sin estigmas y con rutas claras, fomenta prevención, conexión con servicios y hábitos de cuidado diario, así como se busca que, a través de micro-acciones de autocuidado, se sea consciente de la realidad mental de las personas.

Paso a paso para hacer el autoexamen ChatCheck

A continuación, le dejamos los detalles para que tenga una orientación clara para usar e interpretar este test:

Elija un chat significativo. Abra su app de mensajería y seleccione una conversación con alguien cercano en la que suela hablar de su día a día. Lea con lupa emocional. Fíjese en palabras y frases que describan cómo se siente. Clasifique el tono con estas referencias, que le ayudarán a diferenciar la intensidad y urgencia:

- Cotidiano leve: “estoy cansado”, “qué pereza”, “estoy saturado”.

- Cotidiano moderado: “estoy triste”, “no tengo energía”, “me siento vacío”.

- Cotidiano severo: “no aguanto más”, “no veo salida”, “ya no quiero vivir”.

- Clínico/formal: “ansiedad”, “depresión”, “ataque de pánico”, “insomnio”.

- Metafórico/simbólico: “todo es gris”, “me hundo”, “tengo un nudo en la garganta”.

Cuente apariciones: haga un conteo rápido: ¿cuántas veces aparece cada tipo de expresión? Luego, deberá interpretar el resultado. Aunque ChatCheck no reemplaza la evaluación clínica, es un recordatorio amable para mirarse, conversar y, si lo necesita, pedir apoyo profesional. Aquí le dejamos la guía para interpretar su resultado y algunas recomendaciones con hábitos simples, señales de alerta, así como la manera de contactar servicios de apoyo:

- Predomina lo leve: está bajo presión normal. Micro-acciones recomendadas: dormir mejor, caminar 15–20 minutos, limitar las pantallas antes de dormir o hablar con alguien de confianza.

- Predomina lo moderado: hay malestar sostenido. Acciones recomendadas: conversar con un familiar o amigo, agendar una orientación psicológica, hacer pausas activas recurrentes.

- Aparecen frases severas o desesperanza: actúe de inmediato. Acciones recomendadas: busque acompañamiento profesional y use las rutas de atención de la red Keralty. Si hay riesgo inminente, priorice la ayuda urgente.