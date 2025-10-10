Asamblea de Cundinamarca responde a Procuraduría y asegura que no suspenderá elección de contralor

JUSTICIA

La Procuraduría General pidió a la Asamblea Departamental de Cundinamarca considerar la suspensión del proceso de selección del c ontralor departamental, por cuenta de unas quejas de presuntas irregularidades en las pruebas que fueron aplicadas por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Según las quejas que conoció el Ministerio Público, se hablaba de una alteración en los puntajes que sacaron varios aspirantes en la realización de las pruebas.

Presidente de la Asamblea de Cundinamarca responde

En diálogo con Caracol Radio el presidente de la Asamblea Departamental, el diputado Ricardo Porras , le salió al paso a estos cuestionamientos de la Procuraduría y aclaró cualquier tipo de irregularidad.

En primer lugar, explicó que la única modificación que se hizo al proceso fue expedir una resolución que ampliaba el periodo para presentar las reclamaciones en el proceso de pruebas.

" En la queja manifiestan que salió la terna y que la terna fue modificada, cuando la terna nunca había sido publicada realmente. Lo que se publicaron fue los resultados de las pruebas y las evaluaciones de hoja de vida por parte de la universidad. La Universidad nos entrega esa lista y nosotros emitimos el día lunes el acto administrativo por el cual se establece la terna de los mejores puntades que irán al día de la elección", indicó el presidente de la corporación.

Universidad Militar se ponuncia

La decana encargada de la Facultad de Derecho de la UMNG, Xiomara Romero Carvajal, aseguró que, a partir de las reclamaciones que hicieron 6 aspirantes al proceso de pruebas, cambió el puntaje que inicialmente se había sido publicado.

“En ese orden de ideas se reajustó, se ajusta realmente en el marco de las reclamaciones los puntajes globales, los cuales están publicados en la página de la universidad y con ocasión de este hecho se actualizaron los puestos obtenidos por los que estaban antes como en los tres primeros lugares de dicho registro”, dijo a Caracol Radio.

En conclusión, la Asamblea de Cundinamarca reiteró que no hay méritos para suspender el proceso pues el proceso de elección del contralor departamental ha sido ajustada a la ley.

¿Conflicto de intereses en la Procuraduría?

Caracol Radio conoció la tutela que interpuso María Claudia Gónzalez, ella es una de las aspirantes que se presentó al máximo cargo de la Contraloría de Cundinamarca.

González manifestó había quedado entre los mejores puntajes, no obstante, con la resolución que expidió la asamblea y con la que se ajustaron los otros puntajes, ella quedó por fuera de esta terna.

En ese sentido en la tutela se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la buena fe y a la confianza legítima entre otros.

Sin embargo, en la Asamblea de Cundinamarca

Pues nos dimos a la tarea de investigar y ella actualmente es procuradota delegada de Cundinamarca.

Es decir, esta misma funcionaria podría desde la Procuraduría impulsar y pider explicaciones sobre cómo avanza la elección, al mismo tiempo que participa del concurso por así decirlos.

Pues Fuentes al interior de la Asamblea y de la universidad indican que ya respondieron tanto la tutela de la aspirante como la de la procuraduría, y se mantienen en qie no hay irregularidades, no obstante, ha causado malestar de que posiblemente se busque afectar el proceso por cuenta de intereses personales de esta funcionaria.