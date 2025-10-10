Asalto de película en Girón: ladrones armados roban cerca de $70 millones a un comerciante

Bucaramanga

Un asalto se registró en el barrio El Poblado, en Girón, Santander, donde un comerciante fue víctima de un millonario hurto tras retirar una alta suma de dinero de una entidad bancaria.

¿Cómo fue el robo?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima, identificada como Miller Javier Olarte Alarcón, de 43 años, había retirado 50 millones de pesos en efectivo de una sucursal de Bancolombia.

Minutos después, cuando se desplazaba por la vía pública, fue interceptado por tres hombres armados, dos de ellos a pie y uno más que se movilizaba en motocicleta. Los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego y lo despojaron del dinero y de varios elementos de valor.

Le robaron más de 70 millones de pesos cuando salía del banco:

A Olarte los tres hombres le hurtaron $50 millones en efectivo, una camándula de oro avaluada en $17 millones, un anillo de oro de $5 millones, una argolla de matrimonio de $2,3 millones y un celular iPhone 16 avaluado en $6 millones.

Los ladrones se enfrentaron con la Policía para intentar huir:

Durante el operativo de reacción, una patrulla de la Policía de Girón se enfrentó a los delincuentes, quienes habrían disparado contra uno de los uniformados. El policía resultó ileso gracias al chaleco antibalas, aunque manifestó haber sentido un impacto en el abdomen.

Lea también: Perro antinarcóticos descubrió 9 kilos de marihuana en la Terminal de San Gil

Los asaltantes huyeron en dos motocicletas por diferentes vías, pese al plan candado desplegado por las autoridades. Según las primeras indagaciones, uno de los delincuentes habría resultado herido, pues había sangre en donde ocurrió el robo.

Las autoridades adelantan labores de policía judicial y análisis de cámaras de seguridad del sector para lograr la identificación y captura de los responsables. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.