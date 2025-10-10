Perro antinarcóticos descubrió 9 kilos de marihuana en la Terminal de San Gil

Bucaramanga

En San Gil, Santander, la Policía logró la incautación de nueve kilos de marihuana y 350 gramos de base de cocaína durante un operativo de control en la Terminal de Transporte del municipio.

El hallazgo se dio gracias a “Yordy”, un perro entrenado en detección de narcóticos, que alertó a los uniformados sobre una maleta sospechosa en el compartimiento de equipajes de una buseta de servicio público.

“Esta droga iba a ser comercializada en el municipio de San Gil, este operativo se logra cuando se hace el registro del baúl de un bus de servicio público, allí en una maleta se encuentra la droga”, Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro comandante departamento de Policía Santander.

Al inspeccionarla, los policías encontraron 17 paquetes con marihuana y dos con base de cocaína. Según las autoridades, el equipaje no tenía dueño identificado en el momento del procedimiento.

La sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer quién transportaba el alijo.