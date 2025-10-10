Amplían plazo de inscripciones para programas de pregrado 2026-I en la Universidad de Cartagena

De acuerdo con la programación actualizada, las fechas establecidas son las siguientes:

Venta de pines: hasta el 30 de octubre de 2025.

hasta el 30 de octubre de 2025. Inscripciones en la página web: hasta el 31 de octubre de 2025.

hasta el 31 de octubre de 2025. Publicación de resultados: 14 de noviembre de 2025

El proceso de inscripción se realiza a través del portal institucional www.unicartagena.edu.co, ingresando al vínculo Inscripciones Abiertas Programas de Pregrado 2026-I, para formalizar la inscripción y seguir el paso a paso.

La Universidad de Cartagena reitera su compromiso con la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior de calidad, promoviendo la participación de jóvenes de todo el país en los procesos de formación profesional que ofrece la institución.

Para obtener información adicional sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico a través del correo electrónico admisiones@unicartagena.edu.co.