Alias ‘Elkin’ utilizaba su casa como fachada para vender droga en Magangué: así cayó

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un presunto expendedor de droga.

El detenido, quien fue identificado como Elkin Herazo Acuña, de 24 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de “ELKIN”, fue aprehendido en una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Dos de Noviembre del municipio de Magangué por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

En el procedimiento, los investigadores incautaron 95 dosis de base de coca, 4 paquetes de bolsas para empacar y una gramera.

Además, se logró establecer que no solo expendían la droga en la vivienda donde fue capturado, sino también en los barrios Costa Azul, Primero de Mayo y Versalles de dicha población.

Es importante mencionar que a este presunto delincuente le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, se presume que esta persona era proveedor en el municipio y pagaba una cuota al Clan del Golfo por ejercer la comercialización.

El detenido, junto con la sustancia estupefaciente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado de la Policía Bolívar, se pronunció al respecto: “Estamos dando golpes contundentes contra estas bandas delincuenciales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores del departamento. Por eso, nuestro llamado a los bolivarenses es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”.