Tigres de Cartagena confirmó participación en liga de béisbol: habrá entrada gratis todo el torneo

Con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), el equipo Tigres seguirá representando a la ciudad en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

En el Palacio de La Aduana, se selló un acuerdo histórico con Édinson Rentería, apoderado del equipo, que ratifica que la pelota caliente no dejará de lanzarse en Cartagena; y así, seguirá sin inconvenientes uno de los símbolos deportivos más queridos por los cartageneros.

“Cartagena tiene equipo de béisbol y se llama Tigres. Hemos llegado a un acuerdo para que la Alcaldía impulse este proyecto que tanto esperaban los fanáticos. Queremos un equipo protagonista, que le dé oportunidades a nuestros jóvenes talentos y que vuelva a poner a nuestra ciudad en lo más alto del béisbol nacional”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario aseguró que este es un compromiso con la identidad y el orgullo beisbolero de la ciudad, y que el objetivo es claro: tener un equipo competitivo, de finales y con aspiraciones de título.

“Hoy se marca un nuevo rugir. Lo que hacemos es devolverle a Cartagena su lugar en la historia del béisbol profesional. Aquí vamos a ganar, y van a llegar jugadores de peso que aporten al sueño de ser campeones”, agregó Turbay.

Por su parte, Édinson Rentería, reconocido dirigente del béisbol nacional, celebró la decisión del alcalde:

“Le damos gracias al alcalde por su compromiso. Cartagena ha sido cuna de los mejores peloteros del país y no tenerla en la liga era lamentable. Con este impulso, el béisbol vuelve a su casa”, dijo Rentería.

Los Tigres de Cartagena, con 31 años de historia, siete títulos nacionales y uno internacional, volverán a competir desde el próximo mes de noviembre, con la meta de conquistar el campeonato y representar a Colombia en la Serie del Caribe.

El cuerpo técnico estará liderado por Néder Horta, uno de los dirigentes más exitosos del béisbol bolivarense, junto a Brallan Pérez como coach de banco y Rodrigo Escobar como coach de lanzadores.

“Cartagena es una ciudad de deportes y merece tener un equipo de béisbol a la altura. Los Tigres regresan para rugir con fuerza, para inspirar y para ganar”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.