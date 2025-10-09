¡Sueño cumplido! niños con enfermedades huérfanas y sus mamitas de Armenia conocieron el mar

Armenia

Niños con enfermedades huérfanas y sus mamitas de la fundación Lazos Humanos de Armenia cumplieron el sueño de conocer el mar

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia nos acompañaron integrantes de la Fundación Lazos Humanos, que apoya a niños, niñas y adolescentes con enfermedades especiales, enfermedades huérfanas y demás, en su atención, en su protección y demás de por supuesto de escasos recursos y de población vulnerable.

¿Y por qué hablo de los sueños?

Leidy Ramírez coordinadora, su directora, el alma de esta fundación nos compartió a través de redes sociales imágenes, fotografías y videos de una actividad bonita que ella viene liderando con mucho esfuerzo, pero con muchos angelitos de cumplir el sueño de que estos niños y sus mamitas conozcan el mar y tengan esa posibilidad de que en medio de su enfermedad, en medio del dolor, en medio de todo lo que viven ellos y sus familias, pues tengan unos días de distracción. Ya son más de 50 los que han tenido esa posibilidad de cumplir ese sueño.

¿A qué se dedica la Fundación Lazos Humanos?

Lazos Humanos es una entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando de manera voluntaria y con alta vocación social y humanitaria hace 10 años por mejorar calidad de vida a niños con diagnósticos de alto costo, diferentes síndromes y enfermedades huérfanas, en su mayoría pertenece a población vulnerable.

Y nuestra fundación es apoyada por voluntarios, por practicantes universitarios y por tanta gente que ha creído en este proyecto busca realizar diferentes actividades y programas para poder apoyarlas a ellas y apoyar a los niños enfocados principalmente la parte espiritual, emocional, psicológica y social.

Sueño cumplido de conocer el mar

Leidy Ramírez coordinadora: Yo les decía a muchos de ellos antes del viaje porque es la ansiedad, es el sustico, es la emoción y yo decía, “Siento como si fuera el primer viaje.” Y también lo que le decía a ellos, “Han sido dos viajes, pero han sido experiencias muy diferentes y las dos igual de hermoso, entonces, saber que sí se pueden materializar esos sueños, saber que la gente ha creído en este proyecto.

Para muchos tal vez simplemente es un viaje ir al mar para nosotros se ha convertido en algo terapéutico, es desconectarlas como del día a día de su realidad, a veces del estrés en el que viven y conectarlas allá con ellas, con los niños, con la naturaleza.

Niños y sus mamás conocieron el mar. Foto: Cortesía Fundación Lazos Humanos de Armenia

Esta experiencia de este segundo viaje pudimos ver como Dios manifestándose en cada persona que se cruzaba en el camino y eso fue superbonito.

María Fernanda Loaiza, mamita

Soy mamá de Johan Narváez, diagnosticado con microcefalia con trastorno del lenguaje e incontinencia fecal.

¿Qué ha significado la Fundación Lazos Humanos?

Mucho, yo vengo de la Fundación Lazo Humanos desde mi primer hijo, es que yo tuve mi primer hijo. Leidy me abrió las puertas de la fundación con Víctor Manuel que tenía una parálisis cerebral. Víctor Manuel murió hace 7 años.

Entonces desde eso yo vengo en la fundación. Cuando llega Johan, nació bien hasta los 3 años que me dijeron que tenía microcefalia y eso fue muy duro otra vez yo volver a vivir lo mismo, yo llamé a Leidy y le comenté el caso que yo me volví a vivir al Quindío, que el niño tenía un diagnóstico que se me iba a dar otra vez la oportunidad de estar en la fundación y desde eso estoy otra vez. Pero se puede decir que hace 10 años yo conozco esta Esta fundación y a esta mujer que ella ha sido para nosotros todo como una segunda mamá.

La experiencia de conocer el mar

Este segundo viaje lo estábamos esperando hace un año, cuando Leidy nos dio la noticia, claro, pues imagínese, fue pues el primer grupo y nos salimos. Bueno, pero vamos para el segundo, un año completico esperando el viaje. No, pues nosotros no creíamos cuando Leidy nos citó y nos dijo que íbamos para la playa fue muy emocionante.

María Fernanda Loaiza, y su hijo Johan Narváez conociendo el mar. Foto: Cortesía Lazos Humanos

¿Y cómo fue ya estar allí?

No, no nos creíamos. Por ejemplo, cuando el avión llegó a Cartagena, no, nosotros no nos creíamos. Ya cuando llegamos al hotel, ese recibimiento porque se portaron superbién y lloramos de ver a nuestros hijos felices y, lloramos porque sí era un sueño cumplido, por ejemplo, yo cuando es subí mis fotos, yo dije, “Sueño cumplido de Fundación Lazos Humanos.” Porque pues lo que dice Leidy, es un viaje, pero no tenemos con qué pagarlo. Claro. Y no, nunca, o sea, nunca se le va a pasar a uno por la mente, y

Leidy Ramírez

Es que fue una experiencia hermosa verlas a ellas también Liberadas, en otro ambiente, sonriendo en cada momento, compartiendo con otras mamás porque esos espacios también se prestan para conocer otras historias a profundidad. Si es diferente uno compartir en la fundación algunos días en la semana a estar ya conviviendo con otras personas 4 días día y noche.

Entonces ahí también aprendemos mucho a valorar y a entender y ponernos en los zapatos de las otras historias, que eso fue yo creo que algo que nos llenó a todas porque llevamos niños con unos diagnósticos más complejos y uno decía Dios mío, me le quito el sombrero. O sea, si esto es aquí conviviendo con ellas 4 días, cómo es el día a día de esas mamás y son unas berracas.

Que ellas se olviden como por unos días del diagnóstico, de correr, de que no me dieron cita, de que no hay terapias, de que no hay pañales, de que está en crisis convulsiva, y yo creo que pudieron recargarse muchísimo.

Ponerse en los zapatos de las mamitas

Esas mamás uno se les quita el sombrero, obviamente hay unas mamás que gestionan y se mueven más, hay otras que hay que ayudarlas un poco, pero lo que decía Mafe, el consejo es que luchen y también que busquen redes de apoyo, que ellas no están solas. A veces uno cree que uno lleva una cruz muy pesada. Y que solo es uno. Que solo es uno, pero cuando uno empieza a conocer y a vincularse con otras personas, ahí es donde uno dice no, hay mucho por hacer, muchas puertas que tocar, hay que hacer gestión.

Aquí lastimosamente se vulneran mucho los derechos en todo, en el sistema educativo, de salud, en el social, pero entonces esa la importancia de poder crear esas redes, de apoyarse, de aprender un poquito, de pelear por los derechos, porque pues también, o sea, es lo justo. Entonces es decirles que no están solas en el proceso. Y bueno, y que Dios siempre tiene propósito con todo, entonces no es preguntarse el por qué me pasó, sino para qué y cómo desde mi experiencia, como desde mis zapatos puedo ayudar a otros.

¿Y cómo están en redes sociales?

Fundación Lazos Humanos, en Instagram, en TikTok, en Facebook en YouTube y bueno, tenemos nuestra línea también de WhatsApp 3217739673 y los esperamos en nuestra y como dice nuestro eslogan, a crear vínculos de amor.

Dirección Fundación Lazos Humanos: Calle 2N #16-39 la Nueva cecilia, Armenia, Colombia