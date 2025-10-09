Secuestran a un adulto mayor en zona rural de Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

En el corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Sardinata, fue secuestrado un hombre de 80 años, identificado como Belisario Peñaranda, por parte de hombres armados que irrumpieron en su vivienda durante la noche del miércoles.

De acuerdo con el testimonio de José Paredes, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Roque, los captores llegaron hasta la casa del adulto mayor y lo obligaron a salir, llevándoselo en una motocicleta con rumbo hacia la vía principal que conduce al casco urbano de Sardinata.

“Anoche me avisaron que habían secuestrado al señor Belisario Peñaranda. Lo sacaron de su casa y se lo llevaron en una moto hacia Sardinata. Esta mañana hablé con su hijo y me dijo que no han recibido ninguna llamada ni mensaje de los captores”, explicó el líder comunal.

La comunidad se encuentra consternada por este nuevo hecho de violencia, pues según Paredes, ya son cuatro los secuestros ocurridos en Sardinata durante este año, dos de ellos en el mismo corregimiento de San Roque.

“Queremos enviar un mensaje a los responsables para que respeten la vida del señor Belisario. Es un adulto mayor, tiene 80 años, y no queremos más secuestros aquí en Sardinata ni en San Roque”, expresó el presidente de la JAC.

Ante la preocupación por la creciente ola de secuestros, los habitantes del corregimiento convocaron una marcha pacífica que se realizará este jueves a las 5:00 de la tarde en el centro poblado de San Roque, con el objetivo de exigir la liberación del adulto mayor y rechazar este tipo de hechos que siguen afectando la tranquilidad de la región.

Paredes reiteró el llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que cesen las acciones contra la población civil y respeten la vida de quienes habitan en este territorio.