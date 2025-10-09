Recuperan $6 mil millones de las EPS y reabren los servicios en el Hospital Infantil de Caldas

Manizales

En un anuncio que ha sido aceptado con optimismo en todo el departamento, Natalia Castaño Díaz, directora de la Territorial de Salud de Caldas, informó sobre la exitosa gestión que permitió la recuperación de $6.000 millones de pesos de la cartera en mora del Hospital Infantil de Caldas.

“Tenemos una buena noticia para los caldenses. Después de muchas reuniones e intervenciones, hemos logrado recuperar estos recursos y con ello generar nuevamente la apertura de los servicios para nuestros usuarios pediátricos de la Nueva EPS”, dijo la directora.

Gestión ante los entes nacionales

La líder de la cartera departamental de salud, destaca que han sido muchos los esfuerzos para lograr que las entidades aseguradoras salden sus deudas con esta institución que atiende a niños de varios departamentos cercanos a Caldas por lo que estos fondos, han sido esperados y gestionados con insistencia en el orden nacional según la funcionaria, los cuales serán cruciales para la inmediata reactivación de los servicios de atención pediátrica, beneficiando directamente a los usuarios de la Nueva EPS.

La noticia llega como un alivio para miles de familias caldenses que dependen de la atención especializada del Hospital Infantil, destacando además que desde el SES Hospital Universitario de Caldas, han insistido en que la situación ha sido compleja porque estos pacientes llegan a sus urgencias y han tenido incluso que buscar especialistas pediátricos para atender sus necesidades.

El “hospitalito” limitó sus servicios por las altas deudas

Durante un período de incertidumbre, la restricción de estos servicios había generado preocupación en la comunidad médica y en la población en general.

Las deudas en su totalidad estaban en 18 mil millones de pesos, sin embargo, con el pago ahora la deuda es de 12 mil millones de pesos.

Se recuerda que el Hospital había anunciado que más de 10 camas de cuidados intensivos en pediatría estaban suspendidas por falta de dinero para el mantenimiento.

“Es una buena noticia para todos los caldenses”, afirmó la directora departamental de salud “Estamos trabajando para restablecer la salud en nuestro departamento de Caldas”, destacó la directora.

Se espera que esta inyección de recursos, impulsada con decisión por la Administración Departamental a través de la DTSC, no solo permita la reapertura inmediata, sino que también asegure una prestación de servicios pediátricos estable y sostenible a largo plazo.

Atención especializada para los niños

El Hospital Infantil de Caldas es de gran importancia para la región debido a su enfoque integral que busca mejorar la atención oportuna y de calidad para todos los niños y niñas caldenses y de departamentos cercanos, distribuyendo la carga de pacientes y optimizando los recursos disponibles.