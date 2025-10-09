Procuraduría abrió investigación a nueve funcionarios de la Alcaldía del Guamo, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que la Procuraduría Provincial de Chaparral abrió investigación disciplinaria al alcalde de El Guamo, Tolima, Álvaro Augusto Prada Rueda, así como a otros nueve funcionarios de la administración y al inspector de Policía, Andrés Leonardo Carrillo, por presuntas irregularidades en la construcción de la plaza para eventos programados en las fiestas de San Pedro y San Juan.

Los otros funcionarios afectados por la medida son el secretario de Gobierno para la época de los hechos, Carlos Alfredo Mendoza Ramírez; el director de Imdreguamo, Manuel Fernando Molano; el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, Mario Molano, y el coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Diego Caballero Murillo.

También se abrió investigación a la directora de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Aurora Alejandra Sánchez Varón; la secretaria de Planeación, Laura Patricia Bernal Preciado; el secretario de Desarrollo, Eduardo Bonilla Prada, y los funcionarios municipales Carlos Andrés Murillo y Richard Antonio Vásquez Ospina.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral (Tolima) los investiga porque al parecer no se habrían expedido los permisos necesarios para la construcción del escenario, y no habría contado con los estudios y diseños requeridos para su ejecución.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca establecer si la conducta constituye falta disciplinaria, determinar si existen causales de exclusión de responsabilidad, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos.