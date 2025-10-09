Cartagena

Muere hombre sin antecedentes judiciales por ataque sicarial en urbanización Villagrande 2

Los sicarios están prófugos de la justicia

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el municipio de Turbaco- Bolívar, urbanización Villagrande 2, se presentó el homicidio de Daniel Vásquez Guerra, de 33 años y natural de Cartagena, quien fue herido con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció.

Los móviles del suceso son materia de investigación por parte de las autoridades, toda vez que el hoy occiso no registra antecedentes judiciales.

Entre tanto, la inspección técnica a cadáver estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

