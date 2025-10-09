Medellín se llena de terror con el Festival Fantasmagoría

Del 9 al 19 de octubre llega la cita con el cine fantástico y de terror en Medellín es con el Festival Fantasmagoría que llega a su séptima edición, que explorará la figura del de los “infantes terribles”. Los niños como figura que contrasta la ternura, la inocencia y al mismo tiempo su imaginación desatada que puede albergar grandes monstruos será el hilo conductor de este 2025.

En Fantasmagoría se proyectarán más de 35 largometrajes entre Selección Oficial, Selección Documental, Secciones especiales y del Tema Central. También, más de 45 cortometrajes en las selecciones Oficiales, de Animación, Latinoamericana y Colombia Fantástica, se continúan fortaleciendo con muestras como “El Oriente es Rojo”, especializado en cine de género asiático, “A Quemarropa”, enfocada en los grandes clásicos del cine de acción y la “Muestra Weird Experimental”.

Se realizará un homenaje a la obra del cineasta Alfonso Acosta y se celebra los aniversarios de los 50 años de Jaws (Tiburón) y los 40 años de Return of the Living Dead que estará en la proyección Grindhouse (función doble con los cortometrajes de la selección oficial). En la séptima edición del festival se explora el cine sobre los infantes terribles, historias en las que se activan temores profundos: la inversión de la inocencia, la fractura de los lazos familiares, la pérdida de control adulto.