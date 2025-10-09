Más de 33 años de cárcel para responsable de homicidio en Cartagena: juez confirmó sentencia

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena confirmara en segunda instancia la condena proferida contra Duván Felipe Alzamora Seña, por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Bolívar, los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2023, cuando Alzamora Seña atacó con arma cortopunzante a un hombre de 22 años, causándole una herida en la región torácica que le provocó la muerte.

El sentenciado, de 46 años, fue capturado el 10 de mayo de 2023 por funcionarios de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

Posteriormente, un juzgado penal del circuito de Cartagena lo condenó en julio pasado, a 33 años y 4 meses de prisión, decisión que fue confirmada en su totalidad por el Tribunal Superior de esta ciudad.