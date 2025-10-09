«La Murga para la Memoria: arte que canta la verdad»

El artista Nicolás Soto anunció en Caracol Radio la presentación de «La Murga para la Memoria», un espectáculo que combina música, teatro y reflexión social. «...Este es un espectáculo de Murga, influenciado por Uruguay y la cuadrilla riosuseña de Caldas, inspirado en el informe final de la Comisión de la Verdad. A través de la sátira y el humor buscamos llegar a un espacio más profundo y reflexivo...», explicó Soto. El evento se realizará el próximo 12 de octubre en el teatro Boyaquirá.

Según el artista, el montaje busca acercar al público a la memoria histórica del país mediante la integración de distintos lenguajes escénicos. «...Aprovechamos la escritura, el canto colectivo, la percusión y el movimiento para construir una narrativa que conecte a las personas con los relatos del informe final y con la necesidad de recordar...», señaló. Parra Soto, el arte se convierte en una herramienta de reconciliación capaz de traducir el dolor y la historia en expresión colectiva.

El proceso creativo se desarrolló en equipos de letras, música y puesta en escena, permitiendo adaptar los contenidos del informe al lenguaje artístico. «...Todo surgió del trabajo colectivo; de ahí nacen las ideas que permiten traducir los mensajes de la Comisión desde una mirada poética...», contó el artista. Tras la función del 12 de octubre en Boyaquirá, el grupo —integrado por 18 artistas— se presentará el lunes 13 de octubre a las 10 a.m. en la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva, un espacio que continúa promoviendo la cultura y el arte con sentido social.