Jared Leto protagoniza “Tron: Ares” la nueva entrega de la saga Tron

El electrizante estreno de la semana llega de la mano de Walt Disney Studios con la película “Tron: Ares”, dirigida por el cineasta Joachim Rønning, la nueva entrega de la saga de “Tron”, sale del mundo virtual al real, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial. La cinta que llega a salas de cine el 9 de octubre es protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro y Cameron Monaghan, con Gillian Anderson y Jeff Bridges.

En esta oportunidad, la trama de “Tron: Ares” nos presenta a un sofisticado Programa digital, Ares (Leto), que es enviado al mundo real a llevar a cabo una peligrosa misión, marcando el primer encuentro cara a cara de la humanidad con la inteligencia artificial. A medida que Ares experimenta su entorno y tiene sus primeros contactos con la humanidad, su percepción y su conciencia comienzan a evolucionar. Encuentra una aliada inesperada en la brillante tecnóloga, programadora y actual CEO de ENCOM, Eve Kim (Lee), que está intentando descubrir un código de importancia crucial escrito por Kevin Flynn (Jeff Bridges).

Cortesía: Walt Disney Studios Ampliar

El largometraje tuvo su premiere en Colombia que transportó a los asistentes a “La Red”, el universo digital de la saga, en una noche que combinó alfombra roja, luces neón, tecnología y una atmósfera futurista, interactuando con montajes inspirados en la película y posaron junto a los discos de identidad, elementos icónicos de la saga. Además, una máquina de arcade que replicó el juego original de la primera película de “Tron” permitió a los fanáticos jugar y celebrar el regreso de la franquicia, en esta tercera película, por primera vez, se da un encuentro entre prototipos de inteligencia artificial y la humanidad.

La nueva entrega de la franquicia tiene una sorprendente banda sonora interpretada por Nine Inch Nails con el tema “As Alive As You Need Me To Be”. La banda sonora completa de “Tron: Ares” está disponible en las plataformas de streaming digitales. Basada en los personajes creados por Steven Lisberger y Bonnie MacBird la cinta se encuentra disponible en salas de cine colombianas desde el 9 de octubre.