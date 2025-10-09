Internos y guardias de la cárcel de Ibagué se graduaron como comunicadores sociales

Ibagué

Luego de varios años de constancia, esfuerzo y dedicación 10 internos y 10 guardianes de la Cárcel de Ibagué recibieron formalmente los diplomas que los acreditan como profesionales en Administración de Empresas y Comunicación Social, en el marco del convenio de cooperación entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, en alianza con la Gobernación del Tolima.

“Lo que ustedes han logrado nos enseña que la verdadera libertad nace en el espíritu y en la capacidad de transformar la propia historia. Este logro no habría sido posible sin la generosidad y el compromiso de la Universidad Uniminuto, que ha llevado su misión educativa más allá de las aulas para instalarla donde más se necesita”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Este proceso busca avanzar en el camino de la resocialización a través de diferentes actividades intramurales como recreación, deporte, trabajo, cultura y educación. En los últimos ocho años ha beneficiado a estudiantes privados de la libertad, y les ha permitido a 53 culminar sus estudios de pregrado a distancia, obteniendo así sus títulos profesionales.

“La educación llegó acá, a este lugar de cambio y reflexión, para tender puentes donde otros levantan muros. Lo que aquí está en juego es la dignidad humana, la certeza de que la educación abre caminos aún en los lugares más difíciles, y la convicción de que siempre es posible volver a empezar”, mencionó la gobernadora del Tolima.

Historias que están transformado vidas

Luz Ginneth Moncada Arango, quien cursó sus estudios en el Centro Penitenciario Picaleña contó su experiencia “La experiencia vivida aquí, en el COIBA, es inspiradora. Nos permitió desarrollar iniciativas que contribuyeron a la humanización del sistema penitenciario. La responsabilidad y la construcción de una sociedad diferente están en cada uno de nosotros.”, manifestó.

Además de la cobertura educativa, se han desarrollado metodologías pedagógicas adaptadas, producción de material didáctico y espacios de participación como proyectos de aula, programas radiales y concursos académicos. Un logro relevante es la integración de guardianes como estudiantes en la misma aula, lo que genera aprendizajes compartidos y rompe estigmas.

“Este proyecto del Inpec, Uniminuto y la Gobernación fue fundamental para mi vida y mi proceso de resocialización. Nos unió, mejoró la relación entre custodios y PPL, y nos permitió formarnos como profesionales. Hoy puedo decir que estudiar aquí transformó mi vida”, afirmó Carlos Heberto Ángel T., egresado del Centro Penitenciario y Carcelario de Picaleña.

Otros internos del Coiba de Picaleña siguen sus procesos de educación

Hoy, 41 estudiantes privados de la libertad se encuentran cursando los programas de Administración de Empresas y Comunicación Social y 15 estudiantes funcionarios del centro penitenciario también se encuentran adelantando sus estudios en el programa de Comunicación Social en el Complejo Carcelario y Penitenciario Picaleña de Ibagué.

“Este proyecto no habría sido posible sin la alianza generosa y comprometida de la Gobernación del Tolima y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. A ustedes, nuestro reconocimiento más sincero por haber creído en la educación como camino de transformación social y en la comunicación como puente para la reconciliación y la esperanza.”, aseguró Luis David prieto Martínez, Vicerrector General de Sedes Uniminuto.

Dato: en las cifras presentadas se destaca también que 10 estudiantes que recuperaron su libertad y continúan estudiando su carrera profesional; en quienes se ha evidenciado un índice nulo de reincidencia en conductas delictivas, lo que refleja el impacto positivo de la formación académica en los procesos de resocialización.