“Más de 30 mil visitantes tendremos en el puente del cumpleaños”: Gte Terminal de Manizales

Manizales

Son cerca de 30 mil las personas que llegarán por la terminal de transporte en el marco del cumpleaños número 176 de Manizales. Desde ya la terminal se prepara para recibir a los visitantes que llegarán a la capital caldense durante este puente de celebración

Bernardo Ocampo, gerente de la Terminal de Transporte de Manizales, informó que se espera que 3 mil vehículos con cerca de 30 mil personas lleguen a la ciudad . La policía nacional estará realizando operaciones constantes para garantizar la seguridad en este lugar.

“Sí, nosotros estamos preparados como siempre con nuestra logística con la Policía Nacional que siempre ha sido un aliado nuestro para recibir a los visitantes y obviamente para despachar a las personas que van a salir en este puente festivo, un puente que seguramente va a traer muchos turistas y muchas personas más de 30 mil esperamos en este puente”, comentó Ocampo

Además también se prevé que otras 30 mil personas salgan a otros destinos de Caldas y del país durante este puente festivo.

Se recuerda que 12 de octubre se conmemora el aniversario de Manizales, ya que la ciudad fue fundada el 12 de octubre de 1849. Para este 2025, Manizales celebra su 176° aniversario, y la alcaldía ha preparado una programación especial con eventos culturales, artísticos y deportivos que se llevarán a cabo del 8 al 13 de octubre

Más de mil uniformados de la policía estarán atentos para garantizar la seguridad en Manizales y en sus vías de acceso