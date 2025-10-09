Horario de trabajo de una empleada doméstica interna: Máximo de horas que deben trabajar, según Ley

En Colombia, las empleadas domésticas son aquellas que se encargan de realizar diferentes labores dentro del hogar tales como lavar, planchar, cocinar, hacer el aseo de los lugares comunes y cuidar de los niños. Al igual que muchos trabajadores, ellas también tienen derecho a desempeñarse bajo una relación laboral.

De acuerdo a las cifras publicadas por ONU Mujeres, hay más de 700.000 personas dedicadas a esta clase de actividades en el país. La gran mayoría de ellas son mujeres. Mientras que un 82% que se desempeña en la informalidad. Pese a ello, la reforma laboral busca formalizar a este grupo de personas para que se prevalezcan sus derechos y puedan acceder al sistema de seguridad social.

Por otra parte, las empleadas domésticas trabajan mediante dos modalidades distintas: interna y no interna. La primera hace referencia a aquellas que residen en la casa del empleador. Mientras que en el segundo caso no sucede lo mismo. Cada una de ellas, se desempeña en una intensidad horaria diferente.

¿Qué dice la ley sobre las horas de trabajo de las empleadas domésticas?

Las horas de trabajo para empleados domésticos quedaron definidas a través de la Sentencia C-372 de 1998. Si una persona se desempeña bajo la modalidad interna, su jornada laboral deberá ser de máximo 10 horas al día. En caso de que su empleador la requiera por más tiempo, tendrá que hacer el reconocimiento de las respectivas horas extras en los términos que establece la legislación colombiana.

Ahora bien, quienes trabajan de forma no interna solamente deben cumplir ocho horas laborales al día. No obstante, este grupo de empleados también se verá beneficiado con la reducción de la jornada sancionada mediante la Ley 2101 de 2021.

En ese orden de ideas, únicamente deberán trabajar 44 horas a la semana, tal como comenzó a regir desde el 15 de julio de 2025. Sin embargo, esto se reducirá a solo 42 horas a partir del segundo semestre de 2026.

¿Qué deberes tienen los empleados domésticos?

Como todo trabajador en Colombia, las obligaciones de los empleados domésticos también hacen parte de lo contenido en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Algunos de estos son:

Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados.

Observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes.

que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo.

Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados.

sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.

y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.

Entretanto, el empleador también debe cumplir ciertas obligaciones con el trabajador. Estas incluyen el pago de los aportes a salud, pensión, cesantías y caja de compensación familiar, el reconocimiento de la prima, un sueldo no inferior a un salario mínimo y el derecho a disfrutar sus respectivos períodos de vacaciones.