Reforma laboral permite cotizaciones a seguridad social por días o semanas: ¿Quiénes se benefician?

Desde el pasado 25 de junio entró en vigencia la Ley 2466 de 2025, también conocida como la reforma laboral, tras la sanción del presidente Gustavo Petro. Esta trae cambios estructurales en aspectos como los contratos de varios trabajadores o el pago de diferentes incentivos; entre ellos, las horas nocturnas, los dominicales y los festivos.

Otra de las grandes modificaciones de la nueva ley tiene que ver con las cotizaciones a seguridad social. es decir, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. En este caso, tendrá en cuenta a un nuevo grupo de trabajadores que no había sido cobijado anteriormente con el pago de estos aportes.

¿Qué dice la ley sobre el pago de las prestaciones sociales?

En Colombia, todo trabajador que se encuentre vinculado bajo cualquier contrato laboral, a excepción de quienes se desempeñen por prestación de servicios, tiene derecho a ser afiliado al sistema de seguridad social, lo que implica aportes a EPS, ARL, fondo de pensiones y cesantías tomando un determinado porcentaje de su salario.

En el caso de salud, pensión y caja de compensación familiar, el empleado solamente debe asumir el 4% de la cotización por cada uno de estos rubros. Mientras que el restante le corresponde al empleador (8,5% en salud y 12% en pensión).

Si bien quienes están con un contrato, ya sea a término fijo o indefinido, son los principales beneficiados con los aportes a salud y pensión, hay otro grupo que también podrá realizar los mismos aportes con la puesta en marcha de la reforma laboral: estos son los trabajadores que cotizan por períodos inferiores a un mes, es decir, quienes lo hacen por días o por ciertas semanas.

¿Qué trabajadores se verán beneficiados?

Según explica el Gobierno nacional, los trabajadores que harán parte de esta medida son los siguientes:

Trabajadores dependientes o independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo .

. Personas con vinculaciones parciales o por días.

Sectores con alta informalidad como la agricultura, el comercio, el servicio doméstico y las microempresas.

En ese orden de ideas, si una persona se desempeña por un número determinado de días en su trabajo actual, puede realizar aportes en salud y pensión sobre el período en el que haya laborado, algo que el mismo empleador debe garantizar.

¿Qué trabajadores serán los más beneficiados con la reforma laboral?

El artículo 1 de la reforma laboral señala que busca garantizar el trabajo digno y decente en Colombia al fomentar "el respeto a la remuneración justa, el bienestar integral y las garantías para el acceso a la seguridad social y la sostenibilidad de los empleos.

En este caso, los principales beneficiados con esta ley son, por ejemplo, los trabajadores de plataformas, las madres comunitarias y los aprendices del Sena. Estos últimos, tendrán derecho a recibir sus prestaciones sociales durante el desarrollo de su etapa productiva. Asimismo, se les reconocerá el pago de un 75% del salario mínimo en su formación antes de pasar a las prácticas, donde podrán recibir el 100% del sueldo básico en Colombia.