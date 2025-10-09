Gobierno departamental optimista por diálogos con minga Barí
El gobierno nacional tiene ahora la palabra
Cúcuta
Las autoridades departamentales se mostraron optimistas de los logros alcanzados para poder facilitar el retorno de la minga Barí a la región del Catatumbo.
Después de doce días de manifestaciones en el centro de Cúcuta, sobre el parque Cúcuta 300 años, y mediante un proceso de diálogo se logró persuadir el retorno de las familias indígenas a sus resguardos en el municipio de Tibú.
El secretario de seguridad ciudadana coronel (r) George Quintero dijo a Caracol Radio que “logramos avanzar en el compromiso institucional y dar respuesta a la atención social y humanitaria de esta comunidad que sabemos de sus necesidades”.
Explicó el funcionario que mientras la minga se dirige a la zona norte del departamento, durante una semana una delegación trabajará en el pliego de peticiones que se llevará al encuentro con el gobierno nacional.
Finalmente dijo que a partir de la próxima semana, se espera que los delegados de los Barí sostengan un encuentro con el alto gobierno.