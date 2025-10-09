Gobierno departamental optimista por diálogos con minga Barí

Cúcuta

Las autoridades departamentales se mostraron optimistas de los logros alcanzados para poder facilitar el retorno de la minga Barí a la región del Catatumbo.

Después de doce días de manifestaciones en el centro de Cúcuta, sobre el parque Cúcuta 300 años, y mediante un proceso de diálogo se logró persuadir el retorno de las familias indígenas a sus resguardos en el municipio de Tibú.

El secretario de seguridad ciudadana coronel (r) George Quintero dijo a Caracol Radio que “logramos avanzar en el compromiso institucional y dar respuesta a la atención social y humanitaria de esta comunidad que sabemos de sus necesidades”.

Explicó el funcionario que mientras la minga se dirige a la zona norte del departamento, durante una semana una delegación trabajará en el pliego de peticiones que se llevará al encuentro con el gobierno nacional.

Finalmente dijo que a partir de la próxima semana, se espera que los delegados de los Barí sostengan un encuentro con el alto gobierno.