Federación de Juntas de Acción Comunal de Bolívar se reunirá hasta el 12 de octubre

Con el propósito de fortalecer la organización comunal y promover una gestión participativa y articulada, el gobernador de Bolívar Yamil Arana, la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal, junto con la Federación de Juntas de Acción Comunal de Bolívar (FEDEJAC), desarrollarán una completa agenda entre el 10 y el 12 de octubre de 2025.

En el Centro Recreacional La Nueva Villa Real (Turbaco) se realizará la instalación oficial de la Asamblea de Delegados de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Bolívar, con la participación de representantes de asociaciones comunales de distintos municipios del departamento.

Las actividades contemplan una jornada de asistencia técnica y asesoría jurídica dirigida a las alcaldías municipales, en el marco del alistamiento para las elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC) previstas para abril de 2026.

Con el apoyo del Ministerio del Interior, este espacio busca brindar orientación a las administraciones locales sobre los procesos normativos y operativos que garanticen la transparencia y organización de dichos comicios.

La programación también incluye la primera sesión de 2025 de la Mesa de Seguridad con Organismos de Acción Comunal (OAC) de Bolívar, un espacio de articulación institucional en el que se analizarán estrategias conjuntas para la protección y el fortalecimiento del liderazgo comunal en el territorio.

Como parte de las actividades orientadas a impulsar la gestión comunal, se desarrollarán talleres formativos sobre el proceso eleccionario de las JAC, mesas de trabajo por secretarías ejecutivas, elección de nuevos dignatarios y espacios culturales y de reconocimiento al liderazgo comunal.

“El evento contará con la participación del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que ofrecerá el Taller Formativo certificado en Gobernanza Territorial. Esto ratifica que escenarios como este promueven la formación, articulación y reconocimiento de las organizaciones que trabajan por el desarrollo de las comunidades bolivarenses, uno de los mayores compromisos del gobernador Yamil Arana Padauí”, indicó el director de Participación y Acción Comunal de la Gobernación de Bolívar, Andrés Betancourt.