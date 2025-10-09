Familia de Miguel Uribe interpone queja ante la CIDH por acusaciones del abogado del presidente Petro

El abogado Víctor Mosquera Marín, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay interpuso una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las declaraciones de Alejando Carranza, abogado de presidente Gustavo Petro denunció una supuesta “instrumentalización” del magnicidio para perjudicar al jefe de Estado.

El penalista rechazó las afirmaciones y advirtió que “constituyen un acto grave de desinformación y revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana”.

“El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”.

Mosquera señaló que lo dicho por el apoderado de Petro ante el organismo internacional, tiene el “propósito de distraer a la opinión pública de los procesos judiciales en curso que involucran al hijo del mandatario, se pretenda distorsionar la verdad y manipular el contexto judicial interno e internacional, señalando falsamente que existen “narrativas en contra del Presidente”.

Asimismo, rechazó las “insinuaciones que buscan culpabilizar a terceros o encubrir omisiones institucionales, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya actuación y fallas fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, así como los discursos de odio y estigmatización del presidente Gustavo Petro, que fueron puestos en conocimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

Por todo lo anterior, pidió a la CIDH adoptar “medidas cautelares en favor de la familia del señor Miguel Uribe Turbay, dado que las declaraciones del mencionado abogado evidencian el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo irreparable, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”.