En Cartagena sicarios atacaron a dragoneante del INPEC cerca a la cárcel de Ternera

Sicarios atacaron arma de fuego a un dragoneante del INPEC en Cartagena. Este hecho se registró en la urbanización Simón Bolívar al sur de la capital bolivarense, y escasas cuadras de la cárcel San Sebastián de Ternera.

Por ahora lo que se ha logrado establecer es que se trata del dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo, impactado por pistoleros cuando pretendía desplazarse hacia su lugar de domicilio.

La policía metropolitana activó un plan candado para dar con la captura de los sicarios, mientras que el funcionario ingresó a un centro asistencial con heridas de consideración y su estado de salud es reservado.