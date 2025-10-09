El cine contemporáneo y sus diversos matices en el BIFF

Entre el 9 al 15 de octubre se realiza la edición once del Bogota International Film Festival (BIFF), abriendo las puertas a producciones que desafían e incomodan, que proponen nuevas formas de producción y piensan otros mundos posibles. “It was just an accident” de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro de Festival de Cine de Cannes, es la película inaugural en la Cinemateca de Bogotá el 9 de octubre, y la selección incluye títulos como “Alpha”, “Bugonia”, “Magalhães”, “Sentimental value” o “Sirat”, entre otras.

La sección Colombia Viva se nutre de propuestas que evidencian búsquedas estéticas, esquemas de producción atípicos, y lecturas de país que invitan a cuestionar los límites de lo que se entiende por cine colombiano, por lo que este año participan “Brigitte, planeta B”, “Domingos”, “El juego de la vida”, “Llueve sobre Babel”, “09/05/1982” y “Paristopia”.

Cortesía: Bogota International Film Festival Ampliar

Se resalta que el BIFF11 cuenta con películas que ya han sido seleccionadas por sus países para representarlos en los Premios Óscar, como “Bajo las banderas, el sol” de Juanjo Perfira de Paraguay, “La misteriosa mirada del flamenco” de Diego Céspedes de Chile, “Magalhães” de Lav Diaz de Filipinas, “Un fantasma servicial” de Ratchapoom Boonbunchachoke de Tailandia.

Este año entre los invitados internacionales se destacan María Zamora de la Productora Elastica Films, Mitch Martín actor de “Romería”, Sarah Miro Fischer directora de “The good sister”, Nashen Moodley director de Sydney Film Festival, Diego San Jose guionista de “Ocho apellidos vascos”, Verónica Cura exproductora de HBO, Estrella Araiza directora Festival Internacional de Cine en Guadalajara -FICG-.

Dentro de la agenda del BIFF11 está el Bogota Creative Connect, un encuentro de industria y público general, que se desarrollará entre el 9 y el 11 de octubre, en la sede de la Cámara de Comercio de Chapinero, organizado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Bogota International Film Festival.

Tras una década de trabajo, este festival cinematográfico se ha consolidado como un encuentro grato en torno al cine contemporáneo y sus diversos matices. Por ello, la programación pretende expresar las energías sociales, políticas y artísticas que atravesaron el proceso de selección a lo largo de este último año, toda la programación completa junto con los horarios y salas en biff.co.