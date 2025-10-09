Duitamenses evidenciaran un alivio en sus bolsillos

El proyecto, promovido desde la Administración Municipal como una medida de apoyo social «consiste en un beneficio tributario del 90% del interés moratorio para todos los impuestos, llámese predial, industria y comercio, sobre tasa a la gasolina y también aplica para las multas policiales y de tránsito» explicó Katherine Escobar, secretaria de Hacienda.

Este alivio tributario va dirigido a los ciudadanos que no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales entre los periodos 2020, 2021 y 2022 debido a las afectaciones económicas generadas por la pandemia del COVID-19.

La aprobación del proyecto se espera que entre en vigencia a partir del lunes 13 de octubre, donde los ciudadanos podrán acercarse al edificio administrativo, Cl. 13 #15-15, Centro-Sur, Duitama, para recibir más información sobre el proceso. La secretaria de hacienda menciona que «a través de la página estaremos emitiendo piezas publicitarias donde les indicaremos la forma y los medios».

Los ciudadanos podrán ser beneficiarios de este 90% de reducción en sus deudas tributarias hasta el 29 de diciembre del presente año. «Aprovechen esta oportunidad para ponerse al día en lo que tiene que ver con esas tres vigencias que hacen parte de lo que fue aprobado en el acuerdo municipal» afirmó Katherine.

El dinero que se recaude con los alivios tributarios beneficiará al municipio, impactando en el índice de desempeño fiscal. «Esto es un gana gana, así como se van a beneficiar los contribuyentes exonerándoles del 90% de sus interés moratorios, también es la oportunidad para que lleguen nuevos recursos a las arcas del municipio de Duitama»