Dos hombres fueron detenidos en Cartagena por presunto hurto de celular y una cadena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de una prenda de oro y un celular a ciudadanos, en La Boquilla y el Sector de Puerto Duro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer resultado operativo se llevó a cabo en el sector de Puerto Duro, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘el Omarcito’, de 24 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos en efectivo.

El indiciado, al parecer, haría parte de una banda delincuencial dedicada al hurto en la modalidad de raponazo. Durante el procedimiento fue recuperada la prenda de oro y entregada a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción policial.

En otro extremo de la ciudad, en el corregimiento de la Boquilla, fue capturado ‘el Moises’, de 19 años de edad, quien minutos antes le había hurtado un iPhone 15 pro Max a un ciudadano, mediante la modalidad de rapozano.

El celular fue recuperado y entregado a la víctima, quien agradeció a la Policía Nacional por la rápida reacción.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 697 personas por este delito.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.