Denuncian ante la Fiscalía a personas que hicieron actos de vandalismo contra los paraderos públicos

Ibagué

Caracol Radio conoció el documento que oficializa la denuncia que realizó ante Fiscalía el gerente de la Gestora Urbana, Carlos José Corral, con el cual se busca responsabilizar, por sus actos, a las personas que dañaron las estructuras metálicas de los paraderos públicos de Ibagué.

“Luego de los daños ocasionados a los paraderos ubicados en la carrera Quinta, entre calles 42 y 44, la Gestora Urbana, como responsables de estos activos que benefician a los usuarios del transporte público colectivo, radicamos la denuncia en la Fiscalía General de la Nación”, dijo Carlos José Corral.

El proceso busca judicializar a los responsables y que se hagan cargo de la reparación de estos dos paraderos, que sufrieron daños con pinturas en los vidrios.

“Es necesario proteger los bienes del municipio. No entendemos por qué se van a dañar los elementos del espacio público, este mobiliario es para uso de todos los ciudadanos”, aseguró el gerente de la Gestora Urbana.

Finalmente, Carlos José Corral aseguró que “no creemos que sea justo ni coherente que los que paraderos sean vandalizados, estos están cumpliendo una función social y así deberíamos entenderlo”, concluyó Corral.

Se espera que con los videos que circulan en redes sociales las autoridades identifiquen a las personas que protagonizaron estos hechos y avancen en los procesos de indagación.