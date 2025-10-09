«De estrato 1 a 4», el alza que ahogó a una familia en Tunja

En diálogo con Caracol Radio Tunja, Mónica Álvarez, residente de la vereda Pirgua, denunció que desde marzo su hogar pasó de estrato 1 a estrato 4 «...de la nada...», afectando gravemente la economía de su familia. «...En marzo pagamos un recibo en estrato 1, y ya en abril nos llegó en estrato 4. Entonces empezamos esa lucha en la Alcaldía, en la empresa de servicios públicos, como fue Veolia, y nada que nos daban respuesta...», relató Álvarez. Según cuenta, la empresa Veolia responsabilizó a la Secretaría de Planeación Municipal, mientras que esta última señaló a las empresas de servicios públicos.

La ciudadana asegura que, tras meses de insistencia, derechos de petición y visitas personales, no ha recibido una solución clara. «...Nos decían que eso no era ratificable y que las empresas ponían el estrato que quisieran. Imagínese, pasamos de pagar 17 mil pesos a pagar 120 mil. Lo más barato que hemos pagado ha sido 86 mil pesos...», denunció. Álvarez asegura que la situación se volvió insostenible y que incluso el servicio de agua les fue suspendido sin previo aviso, mientras su madre, enferma, permanecía en cama. «...No nos dieron ni la oportunidad de coger el agua, qué tristeza, se ve que no hay humanidad...», lamentó.

Álvarez asegura que la Alcaldía de Tunja justificó el cambio argumentando que su vivienda, construida hace más de 20 años, aparecía como un «...loteo...» en el sistema. «...Una funcionaria me dijo que hacían la estratificación con dron, otra que enviaban a un funcionario a revisar. Pero si esto fuera un lote, ¿cómo habría consumo de agua y luz? No entiendo cómo hicieron eso...», cuestionó. Ante la falta de respuestas, acudió también a la Personería, la Procuraduría y la Presidencia de la República, sin lograr que se revierta la medida.

La denunciante, quien hace parte de la veeduría Unión Ambiente San, convocó a los tunjanos a participar en una marcha el próximo 14 de octubre a las 10 de la mañana frente a Veolia en Plaza Real, como protesta por lo que consideran una «estratificación injusta». «...Hago la invitación extensiva a toda la ciudad porque si a todos nos duele, vamos. Cuando el pueblo se levanta, el gobierno se arrodilla...», expresó con firmeza. La comunidad de Pirgua exige que las autoridades municipales revisen los criterios y procedimientos usados en la reciente actualización de estratos que, según denuncian, ha afectado a numerosas familias de bajos recursos.