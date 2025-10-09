Conductor atropelló a dos presuntos delincuentes en el centro de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un hecho en el que un conductor atropelló a dos personas que se movilizaban en una motocicleta luego que al aparecer le habían hurtado algunas pertenencias en el centro de la ciudad.

“Nos encontramos adelantando el proceso de judicialización de dos individuos de 32 y 33 años que fueron señalados por un ciudadano de 25 años como presuntos responsables del hurto ocurrido en el centro de la ciudad”, dijo el mayor Luis Carlos Flórez Quintero, comandante de la Estación de Policía Sur.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles 8 de octubre en la calle 12 con carrera Segunda “La víctima se encontraba dentro del vehículo y fue abordada por los implicados que se movilizaban en una motocicleta y bajo la modalidad de raponazo, le hurtaron una manilla y una cadena de oro”.

A la vez mencionó que, en medio del intento de la víctima por seguirlos, perdió el control del automotor y los embistió “Los presuntos implicados presentan lesiones por lo que fueron trasladados a centros asistenciales por el persona de la Policía a una clínica”.

En el centro asistencial se encuentran custodiados por parte de la Policía Metropolitana, se espera que una vez tengan el alta medico sean presentados ante un juez de control de garantías.