Concejo de Cáchira espera respuesta del Invias por peaje

Desmontan peaje en El Playón para trasladarlo a Cáchira / Foto: Redes sociales

Cúcuta

Los habitantes de los municipios de La Esperanza y Cáchira están desesperados por el grave deterioro de la malla vial que afecta el tránsito entre estas poblaciones y la zona norte del país.

Los afectados llamaron loa atención por la presunta negligencia del gobierno nacional desde el Instituto Nacional de Vías Invías para darle respuesta a las reclamaciones que se han hecho en ese sentido.

Ledys Pérez, concejal del municipio de La Esperanza dijo a Caracol Radio que “desafortunadamente después de estas reclamaciones que en las últimas horas hicieron las comunidades, nadie les ha dado respuesta, el Invias brilla por su ausencia”.

“El Invias se esta comiendo la plata y no están invirtiendo en las vías” dijo la dirigente política al lamentar que sea bajo las manifestaciones que se buque una respuesta.

Finalmente señaló que esta vía es de una alta importancia por la conexión que tiene con el departamento de Santander y la Costa Atlántica, pero que desafortunadamente no hay atención gubernamental.