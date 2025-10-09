Chiquinquirá frena licitación catastral tras denuncias ciudadanas

La Alcaldía de Chiquinquirá anunció que no expedirá el Acto Administrativo de Apertura ni el Pliego de Condiciones Definitivo para la licitación pública del Servicio Catastral, luego de recibir observaciones ciudadanas sobre presuntos sobrecostos y falta de transparencia. «...Para los chiquinquireños es un bálsamo, es una buena noticia, puesto que los costos eran muy elevados y el tiempo del contrato demasiado largo para una actualización de este tipo...», señaló el arquitecto Román Mercado Mejía, uno de los veedores que denunció las irregularidades.

Mercado explicó que, aunque el proceso fue cancelado, el municipio sí requiere una actualización catastral ajustada a las necesidades locales. «...Esperamos que si la administración municipal va a contratar nuevamente esta tarea, lo haga de una manera que beneficie a todos los chiquinquireños y no que perjudique a la mayoría...», afirmó. El veedor advirtió que estarán vigilantes ante cualquier nuevo proceso para garantizar precios justos y condiciones transparentes.

Por su parte, el alcalde Jefferson Leonardo Caro Casas reconoció que la decisión se tomó tras un ambiente de desinformación y preocupación ciudadana. «...Ha existido un tema de desinformación generalizada en el municipio, pero hemos escuchado a la comunidad y decidimos desistir del proceso contractual para replantearlo a menor tiempo y con una sola actualización catastral...», explicó el mandatario local.

El aviso oficial, firmado por el alcalde el 7 de octubre, detalla que la medida se ajusta al artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, que permite desistir de la apertura de licitaciones sin que ello implique incumplimiento legal. «...Lo que queremos es que la gente quede tranquila y que el proceso se realice con participación ciudadana y buena administración pública...», concluyó Caro Casas. Entretanto, los veedores insisten en mantener la vigilancia sobre cualquier nuevo intento de contratación para asegurar que la actualización catastral se haga con transparencia y equidad.