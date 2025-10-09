Capturado hombre por orden judicial en la vía San Onofre- Cartagena

En el kilómetro 62 de la Ruta 9005, que conecta a San Onofre con Cartagena, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron la captura de Atenay Leal Lora, quien al ser requerido por los uniformados, constataron que registraba una orden de captura vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Este sujeto, se movilizaba en una motocicleta por las vías del departamento, sin importarle la deuda que tenía con la justicia. Afortunadamente y gracias a los contínuos controles de la seccional de Tránsito, se logró capturar.

“Es fundamental que sigamos trabajando para hacer cumplir la ley y llevar a los delincuentes ante la justicia”, afirmó el Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas. “Este tipo de capturas demuestran el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de los bolivarenses.”

La Policía Nacional en Bolívar ha intensificado los operativos de control en las vías del departamento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir la comisión de delitos. Estas acciones se realizan de manera coordinada con otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales.

La captura de Atenay Leal Lora es un ejemplo del trabajo que viene realizando la Policía Nacional en Bolívar para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Se invita a la comunidad a seguir colaborando con las autoridades, denunciando cualquier hecho delictivo que pueda afectar la convivencia y la seguridad en el departamento.

El capturado fue dejado a disposición del Juzgado del Circuito de Turbaco, Bolívar, mediante orden oficio 0003, a esperas que se defina su situación judicial.