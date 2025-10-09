Cámara de Comercio de Cartagena lanzó en El Carmen de Bolívar programa “Sueña Real, Crece Formal”

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena lanzó oficialmente en El Carmen de Bolívar el programa “Sueña Real, Crece Formal”, una estrategia territorial que impulsa el bienestar, la formalización y la movilidad empresarial en los municipios del departamento de Bolívar.

Esta iniciativa nace para fortalecer las capacidades humanas y empresariales de los emprendedores, promover su sostenibilidad y facilitar su integración al ecosistema económico regional.

Durante la jornada de lanzamiento, más de 60 emprendedores de El Carmen de Bolívar participaron en un encuentro de diagnóstico y sensibilización orientado a identificar sus necesidades, retos y oportunidades de crecimiento.

Este espacio marca el inicio de un proceso integral de formación y acompañamiento que combina capacitación técnica, desarrollo emocional y orientación empresarial, con el propósito de impulsar negocios más sólidos, sostenibles y formales en el territorio.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó la importancia del programa dentro de la estrategia institucional “Tejiendo progreso en Bolívar”: Con Sueña Real, Crece Formal reafirmamos nuestro compromiso con los emprendedores del departamento, llevando nuestra oferta de servicios y formación directamente a los territorios.

Este programa no solo impulsa la formalización, sino que también promueve el desarrollo emocional, la confianza y el crecimiento con propósito. Estamos convencidos de que el bienestar es la base de la sostenibilidad empresarial y que cada emprendedor formal es un motor de progreso para su comunidad.

El programa contempla módulos de marketing, servicio al cliente, contabilidad y finanzas, estrategias de crecimiento, talleres psicosociales y una rueda de formalización, en los cuales los emprendedores podrán adquirir herramientas para fortalecer sus capacidades, acceder a redes de apoyo y vincularse con actores del ecosistema económico.

Asimismo, se desarrollará una rueda financiera de cierre, que permitirá apalancar nuevas oportunidades para el crecimiento de las unidades productivas impactadas.

Entre los municipios que se beneficiarán de esta estrategia se encuentra Calamar, donde 90 emprendedores locales ya participaron en la primera fase del programa, enfocada en el fortalecimiento de habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, la resiliencia y el trabajo en equipo.

En el marco de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena, Sueña Real, Crece Formal representa una acción concreta de la estrategia institucional orientada a impulsar la competitividad, la regionalización y la movilidad empresarial desde la inclusión, la educación y la sostenibilidad.

Con este programa, la entidad reafirma su compromiso de acompañar a los emprendedores del territorio en cada paso de su proceso de formalización, construyendo juntos un futuro más *equitativo, sostenible y próspero para Bolívar.