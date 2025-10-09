Cae cargamento de marihuana avaluado en $1.300 millones en vías del Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que en la vía que conduce de Ibagué al municipio de El Espinal se logró la incautación de 624 kilogramos marihuana, sustancia avaluada en $1.300 millones, además se capturó en flagrancia a un ciudadano por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación y falsedad en documento público.

Según el coronel, Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Tolima, el cargamento venía desde el departamento del Cauca y su destino final eran ciudades del centro del país.

Caracol Radio conoció que el vehículo en el que se transportaba el estupefaciente presentaba alteración de los sistemas de identificación y documentos, por lo que se adelantará el proceso respectivo para hacer la entrega al dueño del automotor.

La persona capturada fue presentada ante un juez con funciones de control de garantías, instancia en la que se le otorgó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento penitenciario.

“Este resultado operativo representa un golpe certero a las estructuras dedicadas al narcotráfico en el departamento del Tolima. Gracias a la articulación interinstitucional logramos afectar de manera directa una organización que venía generando zozobra Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la seguridad y la convivencia de los tolimenses”, dijo el coronel, Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Tolima.