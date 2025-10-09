Alerta por fenómeno de remoción en masa en Pamplona

Cúcuta

Un movimiento de talud en la vereda Monteadentro del municipio de Pamplona ha generado una alerta en las autoridades y ha motivado una serie de medidas preventivas para evitar una situación de riesgo.

Durante una visita realizada al área se detectó la presencia de un deslizamiento de una ladera, donde el suelo se desplaza de manera progresiva, acelerado por las precipitaciones, la filtración de agua y la erosión provocada por la quebrada El Piñuela.

El alcalde del municipio de Pamplona Klauss Faber dijo a Caracol Radio “hemos empezado el monitoreo con todas las autoridades y organismos de socorro. Esta situación se ha originado por el represamiento de agua en la parte alta generada al parecer por un particular y que provocó filtraciones en el suelo, derivados en esta situación”.

Explicó el mandatario que en la actualidad no hay riesgo, pero señaló que es deber mantener activado el comité de riesgo y otras entidades responsables de este tipo de situaciones.

Indicó el funcionario que el área donde se ha generado esta situación compromete más de cien familias, que están identificadas.

Finalmente las autoridades pidieron a la ciudadanía no generar alertas, ni provocar pánico ante la situación que se viene presentando en la zona sur de la ciudad mitrada.