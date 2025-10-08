Usuarios de Coosalud EPS no realizarán plantón en Cartagena: Dadis atendió varias peticiones

Luego de la intervención de la Dirección Operativa de Aseguramiento del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se logró suspender el plantón que tenían previsto realizar usuarios de la EPS Coosalud, este jueves 9 de octubre.

El director del organismo sanitario del Distrito, Rafael Navarro España, dijo que el plantón programado se superó luego de la instalación de una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la Asociación de Usuarios de Coosalud EPS (Asodeus) y el gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez.

Las partes involucradas harán seguimiento a los siguientes compromisos:

1. Para el viernes 10-10-2025 se prevé el nombramiento del Director Regional Bolívar de Coosalud.

2. Seguimiento al plan de pagos y procesos de contratación que tiene previsto el nuevo agente interventor de la EPS.

3. Acompañamiento a la Asociación de Usuarios en las PQRSD para lograr mejoras efectivas y eficientes en la prestación de los servicios a los usuarios.

4. Enviar acta de reunión y petición de los usuarios al Superintendente Nacional de Salud para promover la estabilidad del agente interventor actual.

5. El interventor se compromete a gestionar una cita o audiencia a la asociación de usuarios con la Supersalud.

6. Se creará una comisión de seguimiento conformada por funcionarios de Coosalud EPS, Dadis y la Asociación de Usuarios.