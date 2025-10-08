Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a EPS pagar la deuda con la red de salud pública y privada

Tolima

Caracol Radio conoció que, con ponencia del magistrado, José Andrés Rojas Villa, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó medida cautelar que para que las EPS paguen la deuda que tienen con los hospitales públicos y privados del departamento.

El propósito de esta medida que se ordenó en el marco de una acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima es garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes a las Instituciones Prestadoras de Salud del departamento.

El magistrado concluyó que las medidas estaban debidamente sustentadas al evidenciarse la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, sostuvo el magistrado.

El magistrado, Rojas Villa, resaltó que las deudas acumuladas por las EPS con las instituciones de la red hospitalaria del Tolima superan los $600 mil millones en el sector público y los $400 mil millones en el sector privado; cifras reportadas en las plataformas oficiales del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud y ADRES.

¿Qué tras medidas se le ordenó a las EPS?

También se le ordenó a las EPS y a los demás operadores del sistema cumplir en un plazo máximo de dos meses los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, correspondientes al saneamiento de las carteras y al pago de obligaciones no glosadas de los años 2020, 2024 y anteriores. Estas medidas deberán garantizar que los créditos y recursos fluyan hacia las IPS, reduciendo así las deudas acumuladas.

De igual forma, el magistrado dispuso que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud convoquen una mesa técnica nacional para definir los créditos que deben asumir los operadores del sistema, establecer un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago de al menos el 20 % de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio del presente año.