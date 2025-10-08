Tres ataques armados en una sola noche estremecen a Cúcuta

Cúcuta.

La violencia volvió a golpear a Cúcuta en la noche del martes. En un lapso de menos de tres horas, se registraron tres hechos armados en distintos sectores de la ciudad, que dejaron como saldo una persona muerta, otra herida y una vivienda atacada a disparos.

El primer ataque ocurrió hacia las 6:46 de la tarde en la calle 25 del barrio Virgilio Barco, donde resultó herido Jonaiderer Rafael López Torralbal, quien recibió impactos de bala en el hombro, la espalda y el brazo derecho. Fue trasladado a la IPS Comuneros, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con versiones entregadas por los habitantes del sector, dos hombres vestidos de negro que se movilizaban en motocicletas serían los responsables del atentado. Las autoridades manejan como posible hipótesis un ajuste de cuentas, ya que la víctima se dedicaría, presuntamente, a la comercialización de estupefacientes.

Casi una hora después, a las 7:38 de la noche, otro hecho violento se presentó en la calle 4A con avenida 17E del barrio Aniversario II, donde fue asesinado Miguel Ángel Gómez Rodríguez. El hombre se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública.

Horas más tarde, una vivienda del barrio Los Olivos fue atacada a disparos por desconocidos. Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre este caso, presumen que podría estar relacionado con retaliaciones por disputas territoriales que se registran en ese sector de la ciudad.

Los tres hechos son materia de investigación. Entre tanto, la comunidad pidió mayor presencia de las autoridades ante el aumento de ataques armados que vienen generando temor en distintos barrios de la capital nortesantandereana.